Samuel Blais signe avec les Canadiens

Venant à peine de savourer le Championnat de la Ligue américaine de hockey en remportant la Coupe Calder avec les Canucks d’Abbotsford, le Magnymontois Samuel Blais vient d’apposer sa signature au bas d’un contrat avec les Canadiens de Montréal.

L’entente d’une durée d’un an à un volet se situe à 775 000$, selon RDS. L’ailier tentera de relancer sa carrière à Montréal, lui qui a déjà remporté la Coupe Stanley en 2019 avec les Blues de Saint-Louis. Il s’agit de l’arrivée d’un deuxième Québécois à Montréal en quelques heures en ce 1er juillet, alors que les joueurs sans contrat en vue de la prochaine saison deviennent devenus agents libres.

Plus tôt, le directeur général Kent Hughes avait fait l’acquisition de Zachary Bolduc, la recrue des Blues de Saint-Louis qui a amassé le plus de buts (14) après la présentation de la dernière Coupe des Quatre nations. Son acquisition a été rendus possible dans le cadre d’une transaction qui a envoyé le défenseur droitier Logan Mailloux dans le Missouri.

En 257 matchs dans la Ligue nationale, Blais a récolté 27 buts et 44 aides pour 71 points. Il a amassé 14 buts et 44 points en 51 matchs l’hiver dernier avec la filiale des Canucks de Vancouver. Il a aussi porté les couleurs des Rangers de New York mais des blessures sérieuses ont ralenti le développement de sa carrière.

Barré-Boulet

Jouant pour le Rocket de Laval l’hiver dernier, le second Magnymontois chez les professionnels Alexandre Barré-Boulet attend à son tour une nouvelle entente, étant devenu libre comme l’air aujourd’hui. Son premier choix est de demeurer en Amérique du Nord. Barré-Boulet a été un leader offensif de cette filiale des Canadiens de Montréal, dont le parcours a pris fin avant l’ultime finale. Il s’en est fallu de peu que Blais et Barré-Boulet s’affrontent dans l’ultime série.