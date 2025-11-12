100 000 $ d’investissements au Centre plein air Sainte-Apolline

Le Centre plein air Saint-Apolline annonce avoir été bénéficiaire d’une aide financière de 100 000 $ dans le cadre du Fonds régions et ruralité Volet 4, vitalisation.

Le montant aurait permis d’améliorer les services de bases aux résidents en investissant dans les infrastructures septiques et en eau potable, ainsi qu’à bonifier l’offre d’hébergement avec l’ajout de deux yourtes rustiques quatre saisons.

L’organisation souligne que le Lac Carré demeure le joyau naturel au cœur de sa vision. Ainsi, les prochaines étapes de son projet de modernisation des lieux viseront la préservation de la qualité de l’eau et l’amélioration des infrastructures d’hébergement pour en offrir davantage aux visiteurs.