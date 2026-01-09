Promutuel Assurance Côte-du-Sud devient Promutuel Assurance Côte-Est

Promutuel Assurance annonce avoir complété depuis le 1er janvier dernier le regroupement de Promutuel Assurance Côte-Sud et de Promutuel Assurance de l’Estuaire qui est devenu Promutuel Assurance Côte-Est. « Ce regroupement s’inscrit dans la volonté de préserver la proximité qui nous unit à nos membres-assurés et d’assurer la pérennité d’un modèle d’affaires fondé sur ce principe. En unissant nos forces, nous offrons à Promutuel Assurance Côte-Est les moyens de se positionner favorablement face aux défis du marché, tout en réaffirmant notre engagement envers nos membres-assurés et la vitalité du modèle mutualiste au Québec », a souligné le président du conseil d’administration Normand Morin.

Le siège social sera situé à Rivière-du-Loup et la nouvelle société mutuelle aura à la codirection générale Sylvain Fauchon et Éric Drouin. Avant de pouvoir regrouper les activités des deux sociétés mutuelles, plusieurs étapes ont été franchies à l’issue desquelles une demande de permission de fusion a été soumise à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Les membres avaient également voté majoritairement en faveur de ce regroupement.