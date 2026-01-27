Carl Desrochers plaide coupable d’agression sexuelle

Selon les informations publiées le 26 janvier par le Journal de Québec, l’enseignant à la retraite, Carl Desrochers, qui a longtemps occupé un poste en éthique et cultures religieuses à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, a plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle la semaine dernière. Selon l’article, il aurait entretenu une relation avec une ancienne élève âgée de 17 ans à partir de 2014. Plusieurs courriels auraient été présentés à la Cour contenant des échanges avec la victime. Cette dernière aurait également raconté qu’elle voyait l’homme comme son principal confident et qu’elle avait peur de le perdre si elle disait non à ses avances.

L’homme sera de retour devant la Cour le 8 mai prochain pour connaitre sa sentence. Selon les informations disponibles au plumitif, le dépôt de la plainte de la victime remonte à août 2023.

Rappelons que M. Desrochers avait pris sa retraite il y a quelques années après une longue carrière dans le milieu de l’enseignement, particulièrement à Montmagny. Il est aussi l’auteur de plusieurs livres, dont « Par Anne Nault : parano » dans lequel il fait le récit de son enfance avec un père violent et du best-seller « La vie avant tout ».