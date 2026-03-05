Neuf accusés demeurent détenus

Neufs des accusés ayant été arrêtés lors de l’opération policière s’étant déroulée le 26 février dernier à Montmagny ont comparu au cours de la semaine au Palais de justice.

Par ceux-ci, tous ont enregistré des plaidoyers de non culpabilité aux infractions reprochées. Celles-ci concernent de la possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, des bris de probation et l’obtention de services sexuels retribués.

Les dossiers ont tous été remis au mardi, 17 mars 2026, au stade de l’enquête sur remise en liberté. Certains ont indiqués qu’ils procèderais à celle-ci à cette date tandis que d’autres ont invoqués la possibilité d’aller en thérapie pour combattre des problèmes d’assuétude aux stupéfiants.

Au total, dix personnes de Montmagny, présumément reliés BFM et tous reliés de près ou de loin au conflit des violences armées, ont été arrêtés lors de cette opération. Neuf sont demeurés détenus, soit Stéphane Gingras, 46 ans, Danick Giasson, 35 ans, Benjamin Labrecque, 26 ans, Pascal D’Amours, 36 ans, Simon Deschênes, 43 ans, Steven Picard, 23 ans, Antoine Jean Bacon, 32 ans, Joanie Robin-Gosselin, 32 ans et Catia Tremblay, 56 ans, Une femme de 43 ans a également été arrêtée, mais libérée sous promesse de comparaître.

Au total, six perquisitions ont été effectuées dans des résidences et ont permis la saisie d’argent et d’une quantité importante de drogues de toute nature.