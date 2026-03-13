Torture, séquestration et fraude : Dave Mathieu écope de près de six ans de prison

Dans un jugement rendu le 16 février au palais de justice de Québec, le juge Jean-Philippe Robitaille conclut que l’accusé a participé à une séquestration marquée par une violence extrême, dans un contexte de conflit entre groupes criminalisés liés au trafic de stupéfiants.

Selon la preuve retenue par la Cour, Dave Mathieu s’approvisionnait régulièrement en cocaïne auprès de Dave Galienne-Picard, un individu de Montmagny associé à la Blood Family Mafia (BFM). La victime, identifiée sous les initiales D.T., avait pour sa part déjà vendu des stupéfiants tant pour la BFM que pour les Hell’s Angels.

Les événements remontent au 13 février 2024. La victime est attirée dans un chalet sous prétexte d’y livrer de la cocaïne. À son arrivée, elle est immédiatement battue, menacée avec une arme à feu et conduite dans un garage attenant à une résidence.

Dave Mathieu est appelé sur place peu après. Le tribunal retient qu’il constate alors que la victime est déjà ligotée à une chaise et blessée.

Pendant les heures qui suivent, l’homme participe aux sévices infligés à la victime. Le juge conclut qu’il l’a frappée à l’aide d’une barre de fer, qu’il a participé à trois épisodes de simulation de noyade et qu’il a pris part à la séquestration alors que d’autres gestes de violence sont commis. Il a également contribué à soutenir les agresseurs en apportant de la nourriture sur les lieux.

Le jugement décrit une série d’actes d’une grande brutalité. La victime a notamment été aspergée de diésel, brûlée, battue et torturée alors qu’elle était attachée.

Des vidéos déposées en preuve montrent entre autres une scène de simulation de noyade ainsi qu’une autre au cours de laquelle l’oreille droite de la victime est sectionnée à l’aide d’un couteau de type « exacto ».

La victime a été séquestrée pendant sept jours. Après avoir été déplacée dans une grange de Saint-Malachie, elle a subi d’autres sévices.

À son arrivée à l’hôpital, elle présentait notamment des brûlures, de nombreuses ecchymoses et lacérations, des fractures à une vertèbre et à la base du crâne, en plus d’avoir les deux oreilles amputées et deux orteils sectionnés. Le mot « RAT » avait aussi été gravé sur son front.

Le tribunal souligne que la victime a vécu « une semaine d’horreur », dans la peur constante de mourir.

La défense plaidait un rôle secondaire

La défense soutenait que Dave Mathieu avait joué un rôle secondaire et qu’il avait agi sous la contrainte d’un individu plus dangereux.

Le tribunal n’a pas retenu cette version. Le juge estime que l’accusé a minimisé sa participation et que sa crédibilité est sérieusement entachée.

Bien qu’il n’ait pas été l’instigateur du piège, le tribunal conclut que sa responsabilité demeure presque entière compte tenu de sa participation active aux violences.

Dave Mathieu avait également plaidé coupable à une fraude de plus de 1500 $ envers une personne à qui il avait fait croire qu’il pouvait lui obtenir un emploi au Nunavut, moyennant le paiement de formations en ligne.

En octobre 2025, alors qu’il était en attente de sa sentence, il a aussi fracassé la vitrine d’un dépanneur fermé pour voler trois bouteilles de vin, contrevenant ainsi à son couvre-feu.

Le tribunal a imposé des peines de six ans pour les accusations de voies de fait graves et de séquestration, purgées concurremment. À celles-ci s’ajoutent un mois pour la fraude et six mois pour l’introduction par effraction.

Après avoir accordé un crédit pour la détention provisoire, la peine totale à purger est de 69,5 mois d’emprisonnement.