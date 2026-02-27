Dix arrestations à Montmagny

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Montmagny et des environs ont mené, le 26 février, une opération relative à du trafic de stupéfiants et à des infractions à caractère sexuel, dans le secteur de Montmagny.

Dix personnes, soit sept hommes et trois femmes, tous de Montmagny, présumément reliés BFM et tous reliés de près ou de loin au conflit des violences armées, ont été arrêtés pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic.

Certains d’entre eux faisaient l’objet de mandats d’arrestation et ont également été arrêtés pour des infractions à caractère sexuel.

Stéphane Gingras, 46 ans, Danick Giasson, 35 ans, Benjamin Labrecque, 26 ans, Pascal D’Amours, 36 ans, Simon Deschênes, 43 ans, Steven Picard, 23 ans, Antoine Jean Bacon, 32 ans, Joanie Robin-Gosselin, 32 ans et Catia Tremblay, 56 ans, ont tous comparu le jour même en après-midi, au palais de justice de Montmagny et sont demeurés détenus. Une femme de 43 ans a également été arrêtée, mais libérée sous promesse de comparaître.

Cette enquête a été initiée en janvier dernier. Au total, six perquisitions ont été effectuées, dans des résidences et ont permis la saisie de près de 16 000$ en argent canadien; près de 120 grammes de cocaïne, un peu plus de 3000 comprimés de métamphétamines, près de 175 médicaments à analyser; près de 50 grammes de MDMA, environ 1300 cigarettes de contrebande; un peu plus de 30 grammes de crystal meth; •une arme tronçonnée et 3 armes prohibées.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur le trafic de drogues ou des infractions à caractère sexuel peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264. .