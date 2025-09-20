Cocaïne et médicaments d’ordonnance saisis à un conducteur dans Tourville

Vers 2 h, le 3 septembre, une interception routière a eu lieu sur la Rue Principale à Tourville. Les policiers ont intercepté un homme de 48 ans, résident de Saint-Pacôme, qui circulait à bord de son véhicule dans le village. Lors de l’intervention, les agents ont constaté la présence de stupéfiants à l’intérieur du véhicule. Une fouille a permis de saisir environ 13 grammes de cocaïne ainsi que 780 comprimés de médicaments d’ordonnance. Le suspect a été libéré en attente de la suite de l’enquête.

Capacités affaiblies

Dans les dernières semaines, les policiers des environs seraient intervenus à plusieurs reprises pour conduite avec capacités affaiblies.

Le 3 septembre, vers 20 h, sur l’autoroute 20 est à Montmagny, deux policiers ont reçu un appel d’une usagère de la route qui signalait la conduite d’un autre automobiliste. Les policiers ont finalement repéré le véhicule qui a été capté alors qu’il circulait à une vitesse de 127 km/h. Le conducteur dans la trentaine, résident à Montmagny, a été mis en état d’arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies et amené au poste de la MRC où il a fourni deux échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre. Il a échoué en dépassant la limite permise. Son permis fût suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. Il a reçu un constat d’infraction de 215 $ et deux points d’inaptitude pour l’excès de vitesse.

Le 6 septembre, vers 22 h 10, à Cap-St-Ignace, les policiers ont reçu un appel concernant une femme qui était entrée dans une résidence pour personnes âgées sans raison valable. Elle a été placée en état d’arrestation pour garde et contrôle d’un véhicule en état d’ébriété. La femme de 30 ans, de Gatineau, a été conduite au poste de la MRC où elle a fourni deux échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre dépassant significativement la limite permise. Son permis de conduire fût suspendu 90 jours et son véhicule remisé.

Le 9 septembre, vers 15 h 30, sur la route de la Normandie à Montmagny, des policiers du secteur ont arrêté un homme de 30 ans résidant à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Le conducteur fût transporté au poste de la MRC où il a fourni deux échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre et dépassant du double de la limite permise. Son permis de conduire fut suspendu pour 30 jours et son véhicule saisi 30 jours.

Tous les individus ont été libérés avec une citation à comparaitre.