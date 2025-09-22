Conférence « Le shérif de Montmagny »

La bibliothèque municipale de Montmagny, en collaboration avec les Rendez-vous Radio-Canada OHdio 2025, accueillera le 27 septembre prochain une conférence autour du balado « Au cœur du verdict | Le Shérif de Montmagny », animée par la spécialiste en justice dans la grande région de Québec, la journaliste Isabelle Mathieu.

Pour se faire, deux représentations auront lieu à 10 h 30 et 13 h 30, sur réservation en ligne. L’activité portera sur l’affaire entourant la disparition de Patrick Bernard, survenue en avril 2001 alors qu’il travaillait dans des serres illégales à Saint-Fabien-de-Panet. Malgré l’absence d’arme ou de corps, Marcel Guimont, surnommé « le Shérif de Montmagny », est parvenu à obtenir la condamnation d’un meurtrier, un exploit judiciaire unique au Québec. (LOB)