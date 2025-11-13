La Chambre de commerce souligne les efforts d’une dizaine d’entreprises

La Chambre de commerce et d’industries de la MRC de Montmagny (CCIM) tenait son Gala Prestige Desjardins qui récompense les entrepreneurs de la région le 13 novembre dernier au pavillon communautaire Espace Citoyen de Montmagny. Près de 250 personnes étaient conviées pour l’événement qui comprenait un souper gastronomique.

Voici les lauréats de la soirée :

Équipe de travail de l’année : La Boutique Double Pas Montmagny;

Employé(e) de l’année : Daphnée Poulin d’Animalerie Montmagny;

Entreprise Coup de Cœur de l’année : Boucherie St-Mathieu;

Prestige Services professionnels : Clinique Psycanimo;

Prestige Restauration : Méchoui des Appalaches;

Prestige Tourisme, arts et culture : Les Maisons du Grand Héron;

Prestige Commerce de détail : Mode Sans Frontières;

Prestige Services commerciaux : Mireille Dubé, MBA – LMI Canada;

Prestige Entreprise industrielle, manufacturière ou de distribution : Le Temps des Cigales;

Prestige Communautaire et économie sociale : Le Centre d’aide familiale de la MRC de Montmagny;

Prix Fierté de la MRC : La Ferme de l’Apprentie;

Médaille de l’Assemblée nationale : À titre posthume à M. Marc Couillard;

Implication sociale et philanthropie : Restaurant À La Rive

Prix Pour un avenir vert : Magasin Coop IGA Extra de Montmagny et les Marchés Tradition de Cap-Saint-Ignace.