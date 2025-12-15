154 km/h sur la 132

Le 2 décembre, vers 17 h, les policiers ont intercepté un homme de 34 ans, résident de L’Islet, alors qu’il circulait à 154 km/h sur la route 132, à L’Islet. La limite de vitesse dans ce secteur est établie à 90 km/h. Le conducteur a reçu un constat d’infraction de 1 311 $, en plus de 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu pour 7 jours, conformément aux mesures prévues pour un grand excès de vitesse.

Capacités affaiblies

Le 30 novembre, les policiers de la MRC de L’Islet ont intercepté un homme de 22 ans, originaire de Québec, sur la rue Principale à Saint-Pamphile. Les policiers ont rapidement obtenu des motifs raisonnables de croire que le conducteur circulait, alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool. L’homme a été arrêté et transporté au poste, où il a fourni des échantillons d’haleine à l’aide de l’éthylomètre. Les résultats ont révélé une alcoolémie largement au-dessus de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours, et il a été remis en liberté avec une citation à comparaître.

Source : Sûreté du Québec.