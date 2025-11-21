Les Chambres de commerce offrent une formation aux gestionnaires

La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny, la Chambre de commerce Kamouraska L’Islet et la Chambre de commerce de Témiscouata annoncent qu’elles offriront un soutien financier pouvant aller jusqu’à 20 000 $ par organisation afin de permettre aux gestionnaires. En effet, trois formations Gestionnaires efficaces seront déployées sous peu dans les régions de Montmagny, Kamouraska L’Islet et Témiscouata. Ce programme complet de formation et de coaching s’adresse aux gestionnaires, superviseurs, chefs d’équipe et contremaîtres qui souhaitent perfectionner leurs habiletés en supervision et mieux relever les défis de gestion. Elles seront données par Extra formation, le service de la formation continue du Cégep de La Pocatière.

La réalisation de ces initiatives est rendue possible grâce à un financement de près de 214 000 $ du gouvernement du Québec attribué dans le cadre du programme Ambition-Compétences à la suite de l’appel de projets Formation pour la résilience et la compétitivité en emploi (FORCE)

Il est possible de communiquer avec sa Chambre de commerce locale pour obtenir plus d’informations sur la formation qui sera offerte.