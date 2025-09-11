Nouveau service de psychothérapie

Nouvellement installée dans la région, Céline Dansereau ouvre un bureau de consultation en psychothérapie à Montmagny. Elle souhaite offrir un soutien précieux aux personnes qui font face à des difficultés personnelles et relationnelles ou à des enjeux de santé mentale.

Membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ), Mme Dansereau est titulaire d’une maîtrise en travail social et a achevé une formation spécialisée de quatre ans à New York. Après avoir pratiqué en CLSC dans la région de Montréal, elle s’est tournée vers la pratique privée en 2014. Elle a récemment choisi de s’établir à Montmagny, où elle souhaite mettre son expérience au service de la communauté. « J’ai toujours eu une grande propension à aider et à soulager les gens. Mon rôle est d’accompagner mes clients et mes clientes pour dénouer leur histoire et leurs impasses qui bloquent l’accès à leur vitalité et à leur joie de vivre », explique Mme Dansereau.

Il est possible de la contacter via son site web intitulé « À la rencontre de soi », par téléphone ou par courriel. Son bureau de consultation est accessible sur rendez-vous et il est situé sur l’avenue Ste-Julie.