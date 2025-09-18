Personnes en situation de handicap : Montmagny adopte son premier plan d’action

Pionnière en matière d’inclusion, la Ville a franchi une nouvelle étape dans son leadership régional en adoptant, lors de la séance du conseil municipal du 15 septembre dernier, son Plan d’action 2026 à l’égard des personnes en situation de handicap.

Cette initiative concrétise l’engagement pris l’an dernier lors de l’adoption de sa Politique d’égalité EDI – une première en Chaudière-Appalaches – et témoigne de la volonté municipale de transformer durablement l’accessibilité urbaine.

Une obligation légale transformée en opportunité d’innovation sociale

La Loi assujettit désormais les municipalités de 10 000 habitants et plus à l’obligation de produire un plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées. Auparavant réservée aux municipalités de 15 000 habitants et plus, cette nouvelle disposition élargit le nombre d’acteurs municipaux engagés à rendre leur communauté plus inclusive et accessible, renforçant ainsi la démocratie locale et favorisant la pleine participation des personnes handicapées.

Une démarche collaborative au cœur de l’action

Le plan d’action 2026 se décline en cinq axes d’intervention prioritaires : accessibilité et mobilité universelle, services et activités citoyennes adaptées, communication et sensibilisation, mesures d’urgence et santé publique, ainsi que l’administration et la sensibilisation du personnel municipal.

Il comprend 13 actions clés telles que le réaménagement d’espaces publics et de promenades selon les principes d’accessibilité universelle, l’organisation d’activités inclusives, l’identification des niveaux d’accessibilité des bâtiments municipaux ainsi que l’achat et la promotion d’équipements adaptés.

Ce plan d’action sera renouvelé et adopté chaque année, bonifié par de nouvelles actions afin de répondre de manière continue aux besoins évolutifs de la communauté.