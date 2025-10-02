Plusieurs perquisitions dans Montmagny-L’Islet

Le 24 septembre, des policiers ont effectué une perquisition dans une maison mobile à Montmagny. Une femme de 62 ans a été arrêtée pour trafic de stupéfiants et possession en vue d’en faire le trafic. Elle aurait également vendu, livré ou eu en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont les paquets n’étaient pas identifiés conformément. Sur place, plus de 130 comprimés de méthamphétamines et près d’une dizaine de sacs de 200 cigarettes de contrebande auraient été saisis. La femme aurait été libérée en attente de la suite des procédures judiciaires.

Le 25 septembre, à Tourville, deux perquisitions ont eu lieu après que la Sûreté du Québec a reçu certaines informations incriminantes. Deux mandats pour trafic de stupéfiants ainsi que pour possession d’armes à feu auraient été obtenus pour la résidence d’un homme de 37 ans, ainsi que pour celle de sa conjointe de 38 ans. Une carabine 30-06 Springfield aurait été retrouvée dans un sapin de Noël à l’extérieur de la résidence. Les deux individus auraient été arrêtés. Au total, 5 025 $ ont été saisis, ainsi que deux armes de chasse, trois cellulaires, près de 550 comprimés de méthamphétamine, un peu plus que 40 comprimés de médicaments d’ordonnance et deux véhicules.

Le 26 septembre, vers 14 h, à Saint-Omer, les policiers de L’Islet se sont déplacés pour localiser un individu de 57 ans recherché sous un mandat pour tentative de meurtre. Lors de l’interpellation, le suspect aurait pris la fuite dans les bois. Accompagnés d’un maitre-chien, ils auraient effectué des recherches. Vers 17 h, à environ 300 mètres des frontières américaines, le suspect aurait été localisé puis arrêté.

Excès de vitesse

Le 24 septembre, vers 5 h, des policiers de la MRC de Montmagny ont intercepté un véhicule sur la route 283 à Saint-Paul-de-Montminy pour excès de vitesse. Le conducteur de Sainte-Euphémie roulait à 183 km/h dans une zone de 90 km/h. L’homme a reçu un constat d’infraction de 1 761 $ ainsi que de 18 points d’inaptitude. Il s’est également fait signifier un constat d’infraction de 520 $ pour ne pas s’être immobilisé sans délai après qu’un agent de la paix l’ait exigé. Son permis de conduire a été suspendu pour sept jours.