Saint-Cyrille s’est trouvé un maire

Alors que la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard n’avait toujours par de candidats à la mairie dans le cadre du deuxième tour pour les élections municipales, il semblerait que quelqu’un se soit finalement porté volontaire. En effet, selon les informations diffusées par la municipalité, Gilles Maltais aurait déposé sa candidature une journée avant la fermeture de la période. Il manquait également un conseiller au siège numéro 4, mais Jocelyn Bernier aurait déposé une candidature au cours de la journée. Rappelons que la période de candidature se terminait aujourd’hui à 16 h 30. Si personne d’autre ne se présente et que les candidatures sont jugées valides, les deux hommes seront ensuite élus par acclamation.