Un conducteur avec les capacités affaiblies percute une adolescente

Une collision impliquant un cyclomoteur et un véhicule s’est produite le 19 septembre, vers 20 h, alors que les deux circulaient en direction sud sur la Route 283, à Saint-Fabien-de-Panet. Le conducteur du véhicule aurait percuté l’arrière du cyclomoteur, projetant la jeune victime au sol, pour ensuite quitter les lieux sans s’arrêter. Un membre de la famille du suspect s’étant présenté sur place aurait permis d’identifier le conducteur fautif. Le septuagénaire aurait donc pu être localisé, arrêté et conduit au poste de Montmagny, où il aurait échoué les tests à l’éthylomètre. Il aurait été libéré avec une promesse de comparaître. La jeune adolescente aurait été conduite en ambulance au centre hospitalier de Montmagny. Elle aurait subi des blessures mineures sans crainte pour sa vie.

Excès de vitesse

Le 16 septembre, vers 6 h, à Cap-Saint-Ignace, des policiers de la MRC de Montmagny ont intercepté un véhicule sur l’autoroute 20 Ouest, alors qu’il circulait à 160 km/h. L’homme de 30 ans, résidant à Saint-Pacôme, s’est fait signifier un constat d’infraction de 1 161 $, ainsi que 10 points d’inaptitude à son dossier. Son permis de conduire a également saisi pour une durée de sept jours.