Un nouveau service de soutien aux endeuillés à Montmagny

Un nouveau service d’accompagnement spécialisé pour toutes les personnes faisant face à un ou plusieurs deuils est maintenant offert à Montmagny.Mme Sylvie Crête offrira un soutien professionnel et personnalisé pour les aider à surmonter les épreuves liées à la perte.

« Le deuil peut prendre de nombreuses formes et affecter chaque individu de manière unique. Mon rôle est de proposer un espace de soutien, d’écoute et d’accompagnement, quel que soit le type de deuil vécu. Chaque situation est spécifique, et l’accompagnement que je propose est personnalisé afin d’aider chaque personne à cheminer vers le mieux-être », explique Sylvie Crête.

Membre de la Corporation International des thérapeutes en relation d’aide (CITRAC) et de l’association des thérapeutes en accompagnement du deuil et des pertes (ATRAAD), Mme Crête proposera ses services qui s’adressent à ceux qui traversent des deuils de toutes natures, que ce soit le deuil par décès, le deuil d’un conjoint à la suite d’une rupture, le deuil périnatal, le deuil d’un animal, le deuil d’un pays que l’on quitte pour immigrer, le deuil d’un patient, le deuil d’un ami ou encore d’un emploi. Elle accompagnera également les personnes qui ne savent plus comment soutenir un proche, un ami, un employé ou un collègue souffrant à la suite d’une perte.