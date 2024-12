La MRC prend en charge la COLLECTE DES MATIÈRES RECyclables

Avec l’implantation de Éco Entreprise Québec (ÉEQ), la cueillette sélective devient sous la responsabilité de la MRC, plutôt que de Recyc-Québec, mais les coûts reliés à cette démarche relèvent maintenant de la responsabilité des producteurs, ce qui explique pourquoi il n’y a plus de tarification de la collecte sélective sur le compte de taxes municipales des citoyens.

Ce changement prend effet le

2 janvier prochain et survient à la suite d’une modification du règlement adopté en 2022 par le gouvernement sur la Responsabilité élargie des producteurs (REP). Cette modernisation vise à réduire les impacts environnementaux et à renforcer la confiance de la population envers le recyclage.

Les producteurs, fabricants, distributeurs et détaillants prennent maintenant en charge la gestion complète de leurs produits – contenants, emballages et imprimés – tout au long de leur cycle de vie et ils seront responsables d’assurer la traçabilité, la qualité et le recyclage de ces matières. À titre d’exemple, pour respecter cette obligation, la Coopérative du Journal L’Oie Blanche a adhéré à ÉEQ et elle devra assumer les coûts en lien avec le tonnage de papier imprimé pendant l’année.

ÉEQ a signé des ententes avec l’ensemble des municipalités, via les MRC pour la plupart, et assura, entre autres, une standardisation des matières. Les coûts sont assumés par les producteurs, selon le principe de responsabilité élargie. (LOB)