Le programme Acupuncture offert À Montmagny dès l’automne 2025

Offert en exclusivité́ au Cégep de Rosemont depuis 1986, le programme Acupuncture sera désormais plus facilement accessible à̀ la clientèle de l’Est du Québec grâce à une entente de de localisation établie avec le Cégep de La Pocatière à sa première année une formule hybride avec des cours de formation générale et de disciplines contributives dispensées par les enseignants du Cégep de La Pocatière et des cours spécifiques à̀ la pratique de l’acupuncture en formule comodale avec des enseignants du Cégep de Rosemont. Les stages seront réalisés dans des milieux communautaires ou des cliniques multidisciplinaires se trouvant principalement dans les régions de Chaudière-Appalaches et de l’Est du Québec ou dans la grande région de Québec. L’aboutissement du cursus sera couronné́par un diplôme du Cégep de Rosemont.