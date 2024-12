IEL Technologie agricole achète une partie d’Équipements laitiers Bilodeau

Dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer sa position de leader en équipements de ferme, en technologie agricole et en solutions connectées dans l’Est du Canada, IEL Technologie agricole annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’entreprise d’équipements de ferme Équipements laitiers Bilodeau. L’entreprise est spécialisée dans les systèmes de traite robotisés DeLaval, comprenant une gamme complète d’équipements laitiers, ainsi que dans l’équipement pour le fumier et la manipulation des fourrages Valmétal.

Cette acquisition viendrait solidifier les services offerts en équipements de ferme pour les producteurs agricoles des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent en maintenant la vingtaine d’emplois et les services situés à Montmagny, L’Isle-Verte et Sainte-Angèle.

Pour le président-directeur général d’IEL, Vincent Nadeau-Morissette, « cette transaction permet de regrouper des forces complémentaires dans le marché des équipements de ferme au bénéfice de nos clients et des producteurs agricoles des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Elle est alignée avec ma vision de départ il y a près de 8 ans d’avoir une solution complète à offrir au marché agricole pour répondre aux besoins des producteurs. Les synergies que nous développerons ensemble amèneront une plus grande efficacité opérationnelle, permettront aux producteurs de profiter d’une vaste gamme de produits encore plus diversifiés et connectés pour leurs bâtiments d’élevage, avec les standards élevés de qualité et de service à la clientèle auxquels ils sont habitués. »

« Pour IEL Technologie agricole, cette acquisition s’inscrit dans son plan stratégique de développement en s’associant à un partenaire d’affaire et détaillant solide, rejoignant ses valeurs d’intégrité, d’innovation et de travail d’équipe, » précise Michel Delisle, vice-président du conseil d’administration. (LOB)