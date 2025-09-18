Une soirée de retrouvailles mémorable pour les 50 ans de Magny-Gym

Le samedi 13 septembre restera gravé dans les mémoires de la grande famille de Magny-Gym, alors que le club célébrait son 50e anniversaire lors d’une soirée de retrouvailles empreinte d’émotions, de rires et de souvenirs partagés.

Organisé par le comité du 50e, l’événement a rassemblé sous un même toit, anciens et actuels gymnastes, entraîneurs, parents, bénévoles, dignitaires, partenaires, commanditaires et amis du club.

Plus qu’une célébration, ce fut une véritable immersion dans l’histoire de Magny-Gym, où chaque génération a pu revivre des moments marquants de son passage au club.

L’ambiance festive et chaleureuse a su créer une atmosphère authentique : anecdotes, éclats de rire, accolades et parfois même quelques larmes de nostalgie ont ponctué la soirée.

Un programme riche en émotions attendait les participants, alliant témoignages touchants, activités interactives et surprises, dont un défilé mettant en lumière l’évolution des uniformes à travers les décennies et le dévoilement du nouveau maillot de compétition pour cette année.

« Cette soirée a été l’occasion de mesurer tout le chemin parcouru en 50 ans, mais aussi de constater la force des liens qui nous unissent encore aujourd’hui. C’est une immense fierté de voir à quel point Magny-Gym a marqué la vie de tant de personnes », a déclaré le directeur du club, Robert McKay.

L’événement a également permis de remercier chaleureusement les dignitaires présents, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au rayonnement du club au fil des années.

Ce 50e anniversaire ne marque pas seulement un demi-siècle d’existence, mais aussi le début d’un nouvel élan. Plus que jamais, Magny-Gym regarde vers l’avenir avec la conviction que sa mission, transmettre la passion de la gymnastique et former des jeunes à travers le sport, continuera d’inspirer pour les 50 prochaines années.