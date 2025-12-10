Montmagny Mazda fête ses 35 ans de service

Montmagny Mazda souligne cette année son 35ᵉ anniversaire, célébration qui a pris tout son sens jeudi dernier lors d’une visite officielle de représentants de Mazda Canada. Ce moment significatif a permis de mettre en perspective les trois décennies de développement, de service et d’engagement régional qui ont façonné l’histoire de la concession depuis 1989.

Au fil des ans, Montmagny Mazda a été portée par des dirigeants engagés, dont la famille Bernier et M. Éric Dorval, contribuant à bâtir une réputation fondée sur la proximité et la qualité du service.

Durant les années 1990 et 2000, la concession a élargi son territoire desservi et renforcé sa notoriété auprès des passionnés de la marque, notamment grâce à son implication auprès des amateurs de la Mazda MX-5.

Un héritage façonné par une direction visionnaire

En 2020, Montmagny Mazda a intégré le Groupe automobile Fréchette Thibault, amorçant une phase de modernisation axée sur l’amélioration de l’expérience client, l’optimisation des opérations et une vision de croissance durable.

Cette progression s’est consolidée en 2025 avec la nomination de M. Kevin Michaël Lévesque au poste de vice-président associé, témoignant de la volonté du Groupe de valoriser la relève interne et de s’appuyer sur des gestionnaires d’expérience pour poursuivre la progression de la concession vers de nouveaux sommets.

« Nous sommes extrêmement fiers de poursuivre l’héritage bâti ici depuis 35 ans. Montmagny Mazda occupe une place de choix dans la région, et nous demeurons résolument engagés à offrir une expérience client exemplaire tout en faisant rayonner la marque Mazda », affirme le président et propriétaire, Francis Fréchette.

Avec cet anniversaire, Montmagny Mazda réaffirme son engagement envers la communauté et souhaite poursuivre, aux côtés du Groupe automobile Fréchette Thibault et de Mazda Canada, son développement pour les années à venir.