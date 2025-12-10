Flash Entrepreneurs : une 4e édition qui promet d’inspirer et de rassembler

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, le Carrefour Région Montmagny et Place aux jeunes MRC de Montmagny sont fiers d’annoncer le retour de Flash Entrepreneurs, une soirée de réseautage dédiée aux jeunes travailleurs autonomes et entrepreneurs de 18 à 39 ans de la MRC de Montmagny.

Cette 4e édition aura lieu le jeudi 22 janvier à partir de 17 h, aux Arts de la Scène, au 29, rue St-Jean-Baptiste Est, Montmagny.

Depuis sa création, Flash Entrepreneurs s’est imposé comme un moment privilégié où les jeunes entrepreneurs peuvent se rencontrer, échanger et célébrer leurs bons coups.

D’année en année, l’événement continue d’évoluer, porté par un enthousiasme grandissant et par la volonté partagée des partenaires d’offrir un espace dynamique, convivial et inspirant.

« Soutenir la jeunesse entrepreneuriale, c’est investir dans la vitalité économique de demain. Avec notre Fonds Stratégie Jeunesse et notre engagement quotidien auprès des entrepreneurs, il est naturel pour le CAE de contribuer à cette soirée qui met en lumière des talents prometteurs de notre territoire », mentionne la directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet, Mireille Thibault.

Flash Entrepreneurs est avant tout une occasion privilégiée de développer son réseau professionnel dans une ambiance conviviale et décontractée, et d’échanger des idées tout en créant des collaborations porteuses.

C’est une soirée où l’inspiration et le plaisir se rencontrent, permettant à la relève entrepreneuriale de rayonner, d’apprendre les uns des autres et de tisser des liens essentiels pour la poursuite de leurs projets.

Les organisateurs invitent tous les jeunes entrepreneurs et travailleurs autonomes de la MRC de Montmagny à participer à cette soirée festive.