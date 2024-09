L’Été « Show » aurait atteint sa cible cette année selon les organisateurs, soit la Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny, la Ville de Montmagny et leurs partenaires.

Les organismes de la région avaient l’opportunité de tenir un service de bar et de garder les profits et pourboires générés pour financer leurs activités. L’Arc-en-Ciel, le Club Magny-Gym et la Maison d’Hélène ont accepté de participer et les organisations se sont partagé plus de 3 100$.

Retour sur l’été

Les mercredis midi, les quatre Pique-niques en musique présentés ont permis aux dîneurs de découvrir différents artistes dans un contexte intimiste. La prestation jazzée du trio composé de Lucie Roy, Denis Boulanger et Daniel Marcoux aurait attirée près d’une centaine de personnes.

Les lundis après-midi, les spectacles Gamins se tenaient à la place Montel. Entre 150 et 300 jeunes ont assisté à chaque représentation.

Le coup d’envoi des vendredis Festifs a été donné, le 5 juillet, par le spectacle hommage aux Cowboys Fringants du groupe La Grand-Messe présenté par l’entreprise Montel à l’occasion de son 100e anniversaire. Quelque 1300 personnes, toutes générations confondues, s’y étaient donné rendez-vous pour célébrer l’arrivée de l’été. Par la suite, les deux soirées country, pilotées par les étudiants de Régie et techniques scéniques du Centre d’études collégiales de Montmagny, ont attiré quelque 850 amateurs. L’hommage à Bon Jovi de Slippery When Wet a réuni plus de 1300 adeptes. La soirée soulignant les 10 ans du groupe local The Heartbreak Kids a accueilli environ 650 personnes alors que 150 personnes ont bravé le temps incertain pour découvrir le trio Enfant Unique puis l’énergique Mehdi Cayenne qui se chargeait de l’animation de la soirée « Rythmes du monde ».

L’Été « Show » sera de retour l’an prochain avec une programmation spéciale pour sa 15e édition.