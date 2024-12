Fondation de Culture Chaudière-Appalaches

Le nouvel organisme Culture Chaudière-Appalaches annonce sa fondation et vise à être reconnu officiellement comme conseil régional de la culture (CRC) pour la région administrative. Avec cette mention, l’organisme pourra offrir des services aux artistes et aux organismes culturels, en plus de soutenir le développement culturel.

Au cours des prochains mois, le comité́ fondateur de Culture Chaudière-Appalaches mènera une large consultation des milieux culturels, artistiques et patrimoniaux de la région pour connaître leurs réalités, leurs besoins et cibler les meilleurs moyens d’y répondre. Ce grand chantier permettra de brosser un portrait de l’écosystème culturel.

Toutes les régions du Québec ont déjà leur propre conseil, à l’exception du Nord-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, qui est actuellement jumelée à la Capitale-Nationale. Depuis sa création plus tôt cet automne, Culture Chaudière-Appalaches cumule les marques de soutien du milieu. Une lettre d’appui en faveur de sa fondation et de sa reconnaissance à titre de conseil régional de la culture a été signée par plus de 250 artistes et organismes culturels en dix jours. La Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA), qui regroupe les élus des dix territoires, a adopté́ une résolution unanime pour soutenir l’initiative.