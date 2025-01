298 000 $ pour le musée de Sculptures sur bois

Le musée de Sculptures sur bois de Saint-Jean-Port-Joli de la Cofec annonce qu’il recevra une aide financière d’un total de 298 000 $ de la part de la MRC de L’Islet et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation via le Fonds régions et ruralité volet 1 - soutien au rayonnement des régions. Le montant servira à faire des améliorations au bâtiment, dont l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

« Je me réjouis de constater que le financement de notre gouvernement permettra au musée de Sculptures sur bois d’améliorer ses installations et d’offrir, ainsi, une meilleure expérience aux visiteurs. Cette initiative saura faire rayonner la région, de même que l’art québécois », déclare Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud.

Rappelons qu’en 2024, l’exposition permanente en hommage à la famille Bourgault a été renouvelée en collaboration avec la Société du réseau Économusée du Québec, en incluant des panneaux interprétatifs bilingues. Afin d’améliorer l’expérience des visiteurs, des travaux de peinture et d’éclairage ont été réalisés au niveau des salles d’expositions, en plus du réaménagement de l’espace-boutique. L’endroit serait maintenant mieux équipé pour accueillir les groupes de touristes qui voyagent en autobus. Le Musée présentait aussi une première exposition temporaire qui a été réalisée sous le thème « Le Québec, entre mythe, religion et politique » et qui sera offerte aux visiteurs jusqu’en 2025. La Cofec témoigne d’ailleurs que le musée aurait connu une bonne saison d’achalandage en 2024 en plus d’offrir ponctuellement des ateliers de médiation culturelle et de sculptures sur bois, en collaboration avec la Maison des Métiers d’Arts de Québec et la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli.

Le musée prépare présentement le dévoilement de sa nouvelle image de pour souligner ses 50 ans. Il est fermé jusqu’au printemps, mais il est possible de faire une réservation auprès de la Cofec pour organiser une visite.