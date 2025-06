La Bibliothèque de Montmagny, en collaboration avec la Librairie Livres en tête, aura le plaisir d’accueillir, le mardi 10 juin prochain dès 19 h, l’écrivain Vincent Lambert, originaire de Saint-Philémon, dans le cadre d’une rencontre littéraire animée par la médiatrice culturelle Sandra Giasson-Cloutier.

Récipiendaire du Prix du CALQ — Artiste de l’année 2024 en Chaudière-Appalaches, Vincent Lambert est salué pour l’ensemble de son œuvre et son engagement actif dans le milieu culturel de la région. Ce prix, remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) en partenariat avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA), souligne l’excellence et l’impact de son travail sur la vitalité de la culture québécoise.

Auteur d’une œuvre à la fois sensible et intellectuellement profonde, Vincent Lambert explore l’unité du monde, du vivant et de l’esprit à travers une écriture poétique et philosophique. Il a signé les recueils La troisième à partir du soleil (prix Alain-Grandbois) et Mirabilia (Le Quartanier, 2019 et 2023), ainsi qu’un recueil jeunesse, Une chose étrange et gentille (et invisible) (La Courte échelle, 2021). Il est également essayiste, chroniqueur à la revue l’Inconvénient et collaborateur à Contre-Jour. Sa thèse de doctorat, L’âge de l’irréalité : solitude et empaysagement au Canada français (1860–1930) (Nota bene, 2018), a été suivie de la publication d’Introduction à la vie sans fin aux éditions du Boréal.

À l’issue de la discussion, le public pourra rencontrer l’auteur lors d’une séance de dédicaces, rendue possible grâce à la présence de la Librairie Livres en tête. Les œuvres de l’auteur seront disponibles sur place. L’activité est gratuite et ouverte à tous, sans réservation. (LOB)