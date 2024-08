Les amoureux de l’art attendus à La Fête des Arts et Traditions

Plus de 50 créateurs et artisans sont attendus à la 27e édition de la Fête des Arts et Traditions les 7 et 8 septembre prochains au parc Fluvial de Berthier-sur-Mer.

Plusieurs disciplines artistiques seront mises en lumière, telles que la peinture, le textile et la sculpture. Cette année, Mme Amélie Lampron, peintre et citoyenne de la municipalité, agira comme ambassadrice. Elle y exposera ses plus récentes œuvres et créera devant le public. Les familles profitent d’une multitude d’activités dont plusieurs pour les enfants. L’événement est également l’occasion pour apprécier la beauté et le calme du fleuve Saint-Laurent, ainsi que le patrimoine bâti de Berthier-sur-Mer qui date du XVIIIe siècle. L’accès au site est gratuit pour tous à compter de 9 h.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la page Facebook de la municipalité. (LOB)