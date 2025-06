Culture Chaudière-Appalaches célèbre son assemblée de fondation

L’organisme Culture Chaudière-Appalaches, fondé l’automne dernier, a franchi une nouvelle étape en tenant récemment son assemblée de fondation à Saint-Damien-de-Buckland. Plus de 70 artistes et représentants des milieux culturels étaient présents pour l’occasion. L’organisme poursuit maintenant ses démarches pour être reconnu officiellement comme conseil régional de la culture pour Chaudière-Appalaches.

Les membres présents à l’assemblée ont élu un nouveau conseil d’administration composé de Nady Larchet (présidence), Olivier Leclerc (vice-présidence), Angie Létourneau (secrétariat), Dominique Garon (trésorerie), Robert Tessier et Lily Thibodeau (administrateur et administratrice).

Au cours des prochains mois, Culture Chaudière-Appalaches déploiera ses premières actions, notamment une campagne d’adhésion et la création d’instances de concertation, en plus de poursuivre sa structuration organisationnelle.

Le financement resterait également un enjeu majeur puisqu’il dépend en grande partie de la reconnaissance de l’organisme par le ministère de la Culture et des Communications. Rappelons qu’à l’heure actuelle, le conseil de la culture situé dans la Capitale-Nationale a le mandat de desservir la région et qu’à l’exception de la Chaudière-Appalaches et du Nord-du-Québec, toutes les régions administratives ont leur propre conseil.