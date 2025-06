La MRC de L’Islet et la COFEC s’unissent pour le hub créatif

La MRC de L’Islet annonce une nouvelle collaboration avec la Corporation des fêtes, événements et espaces culturels (COFEC). Celle-ci vise à assurer la continuité du projet pilote du hub créatif, en cours de prototypage depuis l’automne 2024.

Grâce à ce partenariat, l’atelier de cocréation de Saint-Jean-Port-Joli accueillera désormais les activités du hub créatif — piloté par la MRC de L’Islet — ainsi que de nouvelles formations et ateliers offerts par la COFEC, en lien avec le Musée de la sculpture sur bois. Ce maillage permettra une utilisation plus soutenue et variée de l’espace, à la disposition de la communauté artistique de manière ponctuelle.

Rappelons que le hub créatif est né d’une démarche de coréflexion menée auprès d’un groupe d’acteurs culturels du territoire. Celle-ci a permis d’identifier le besoin de créer un lieu de rencontre et d’échange destiné aux artistes et aux artisans, afin de soutenir la pratique artistique professionnelle.

Dès cet été, la COFEC enrichira la programmation du hub créatif avec une offre de formations en métiers d’art et d’ateliers ouverts à tous les publics, jeunes et moins jeunes.

Ces activités permettront notamment de s’initier à différentes techniques de création, comme la sculpture sur bois. L’organisme, qui est propriétaire de l’immeuble où se situent l’atelier et le hub créatif, aspire à développer ce secteur de Saint-Jean-Port-Joli, qui inclut également le Musée de la sculpture sur bois et le Domaine Médard Bourgault, dans le but de créer l’Espace culturel.

En juillet et en août prochains, six ateliers seront aussi offerts à l’atelier de cocréation, cette fois en partenariat avec la Maison des métiers d’art du Québec : vannerie, sculpture sur bois et fabrication d’un coffre à outils seront au programme. (LOB)