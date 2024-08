Luc Robitaille assume présentement le rôle de président et chef de la direction chez Amisco. Il a débuté sa carrière au sein de l’entreprise en avril 2022. Il explique qu’Amisco était alors arrivée an constat qu’une relève était nécessaire pour remplacer Réjean Poitras, à la barre depuis près de 25 ans. Il n’y avait toutefois personne dans la famille qui était prêt à reprendre la compagnie dans un délai raisonnable. Il fallait donc commencer à chercher ailleurs.

Amisco aurait approché M. Robitaille et quelques autres candidats afin de trouver son futur président. L’homme d’affaires explique qu’il a passé l’entièreté de sa carrière dans le domaine manufacturier, plus particulièrement au sein d’entreprises dans les secteurs du bois, des tissus et du métal, soit les composants principaux pour fabriquer des meubles. Il ajoute que, comme il est originaire de La Pocatière, il connaissait bien la compagnie qui fait partie du paysage socioéconomique de L’Islet depuis longtemps. Il croit qu’il s’agissait là d’une occasion parfaite, autant pour lui que pour l’entreprise.

La transition s’est amorcée il y a deux ans et M. Robitaille a officiellement pris le poste de président le 1er juin dernier.

M. Poitras continue à s’impliquer au sein de l’entreprise, majoritairement à titre de consultant. Il siège toujours au conseil d’administration. Selon le Registre des entreprises du Québec, les actionnaires sont Fondaction, Capital national et coopératif Desjardins et Champlain investissement.

Un grand marché à conquérir

Les dernières années ont été bonnes pour Amisco. M. Robitaille confirme que la demande pour son mobilier a augmenté, alors que plusieurs se sont lancés dans des rénovations durant la période de pandémie. L’entreprise aurait cessé de produire des lits à ce moment pour se concentrer sur ses chaises, tabourets, tables, etc.

M. Robitaille souligne qu’Amisco vend ses produits surtout au Canada et aux États-Unis. Bien qu’une bonne partie des profits de l’entreprise se fassent déjà du côté américain, le fabricant n’occuperait toujours qu’une petite partie du marché.

Le nouveau président confie que l’entreprise pense à faire l’acquisition d’autres compagnies dans les prochaines années. Il croit qu’agrandir la famille Amisco permettrait d’augmenter la production, mais aussi d’offrir des produits complémentaires.

M. Robitaille confirme toutefois son intention de garder le siège social d’Amisco à L’Islet : « Nous sommes ancrés et investis ici depuis déjà très longtemps. Amisco est aussi impliquée dans la communauté et je crois que nous jouons un rôle important. C’est certain que nous voulons garder cela. »

À la recherche d’employés spécialisés

Le nouveau président témoigne que la pénurie de main-d’œuvre est toujours d’actualité dans le domaine manufacturier alors que les quatre usines, soit L’Islet, Saint-Pascal et deux à Shawinigan, sont encore à la recherche de gens pour combler les équipes.

M. Robitaille souligne que l’entreprise a investi ces dernières années dans la modernisation et l’automatisation de ses équipements et qu’elle souhaite poursuivre dans cette voie. Cela permet notamment d’augmenter le rythme de production et de combler certains besoins. Il assure toutefois que les travailleurs demeurent très importants, surtout pour les postes plus spécialisés, par exemple la couture, la soudure, etc. La technologie ne permettrait simplement pas pour le moment de remplacer ces employés. Il serait par contre de plus en plus difficile de recruter ces gens, car ils sont peu nombreux à posséder les formations nécessaires et les besoins des usines sont grands. L’entreprise aura également toujours besoin de gens pour l’entretien de ses machines. Dans l’ensemble de ses usines, l’équipe d’Amisco compte environ 500 employés.