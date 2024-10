Un événement sur le repreneuriat des cédants d’entreprise

La MRC de L’Islet et ses partenaires lancent un second événement sur le thème du repreneuriat, cette fois, consacré aux cédants d’entreprises. Celui-ci aura lieu le 24 octobre prochain à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, à 16 h. L’équipe du Service de développement économique de la MRC de L’Islet et ses partenaires invitent tous les entrepreneurs intéressés à vendre leur entreprise d’ici les 5 prochaines années à s’y inscrire gratuitement. La date limite d’inscription est le 22 octobre 2024 et le formulaire est disponible sur le site web de la MRC de L’Islet.

Les participants en apprendront davantage sur l’importance de prévoir en amont la reprise de leur projet d’affaires afin d’assurer le succès de leur relève. Des experts du domaine offriront des conférences sur le sujet et seront disponibles pour répondre aux questions des personnes présentes. Un repas froid sera également servi pendant l’événement.

La mise en œuvre de cet événement et de sa programmation sont rendues possibles grâce au soutien financier de Desjardins Entreprises, de Financière Sun Life, de Mallette et du CAE Montmagny-L’Islet.