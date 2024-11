Valérie Lebel reprend Magasin Lévesque, Rendez-vous et Cuisinerie & Cie

Valérie Lebel procède depuis quelques années au rachat progressif des trois commerces de son père Pascal Lebel, soit le Magasin Lévesque, la boutique Rendez-vous et Cuisinerie & Cie. Les démarches se sont terminées le 13 novembre dernier et elle devient gestionnaire en chef des trois commerces. « J’ai passé mon enfance dans les rayons du magasin Lévesque et dans ma tête, ça a toujours été clair que je voulais reprendre un jour le commerce. Aujourd’hui, nous franchissons une grande étape et j’en suis extrêmement fière », souligne Mme Lebel.

Pascal Lebel restera présent au sein des commerces pour le moment, ce dernier entame une préretraite. Il souhaite donc ralentir le rythme, mais continuer de soutenir sa fille un certain temps. Valérie représente la 4e génération de la famille à prendre la relève. Valérie Lebel mentionne d’ailleurs qu’elle voit d’un bon œil l’appui de son père pour permettre une transition lente, car bien qu’elle s’implique au sein des commerces depuis plusieurs années, elle pourra avoir plus de temps pour mieux maitriser des facettes du métier qu’elle a moins eu à jongler dans le passé. L’entrepreneure souhaite également augmenter la présence de ses commerces sur le web dans l’avenir.