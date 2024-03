Plusieurs enfants dormiront à l’école cette nuit

Selon le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, des élèves de l’école secondaire et primaire de Saint-Pamphile et de l’école primaire de Sainte-Perpétue passeront la nuit dans leur établissement scolaire avec des membres du personnel et de la direction.

Le service des communications du Centre de services scolaire nous informe que la décision a été prise après que les conditions météorologiques se sont rapidement dégradées en fin de journée et que les opérations déneigement dans le secteur ont été paralysées. Les parents ont été contactés et les élèves ont tous reçu un repas à l’école. La communauté s’est mobilisée dans le secteur afin d’apporter couvertures et sacs de couchage aux établissements scolaires. Le Centre de services scolaire a également pris la décision de fermer les établissements du pôle 7 ,soit le secteur de Saint-Pamphile, pour la journée de demain.