500 $ pour permettre à des jeunes de participer à un pentathlon

Le Club Richelieu de Montmagny a fait un don de 500 $ à l’École primaire Monseigneur-Sirois. Cela a permis aux élèves du troisième cycle de participer pour la deuxième fois au Pentathlon des neiges sur les plaines d’Abraham à Québec accompagnés de l’enseignante Chantale Lavoie.

Lors de cette épreuve sportive, les participants devaient pratiquer plusieurs disciplines, soit le vélo, le ski, le patin, la course en raquette et la course à pied.

Pierre Auger, vice-président aux œuvres, remet le montant au directeur de l’école Daniel Gaudreau.