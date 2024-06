Une maison des jeunes à Berthier-sur-Mer

La Municipalité de Berthier-sur-Mer a présenté à la population les nouvelles installations de la maison des jeunes qui ont été aménagées au Centre des Loisirs. Le local sera accessible les jeudis et vendredis en soirée pour les jeunes de 12 à 17 ans. Dès l’automne, le centre proposera également des activités intergénérationnelles.

La création de cette maison des jeunes a été soutenue par les résultats des recherches de fin d’études de M. Jonathan Blouin à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). M. Blouin, coordonnateur en loisirs, communication et tourisme de la municipalité, a réalisé un sondage en 2016 auprès d’environ 200 citoyens. Les résultats ont révélé une future vague de jeunes au cours des 5 à 10 prochaines années et la maison des jeunes a été présentée comme une offre de services importante pour répondre à cette nouvelle couche de population. En janvier 2023, une consultation publique a confirmé le besoin. Le projet, adopté par le conseil municipal, inclut un important volet intergénérationnel, en cohérence avec la nouvelle politique familiale mise en place cette année.

Pour la première année d’opération, la programmation pour les adolescents sera élaborée par la Maison des jeunes de Montmagny, l’Incontournable, avec la collaboration de M. Jonathan Blouin, coordonnateur aux loisirs, communication et tourisme de la municipalité de Berthier. L’espace offrira des activités libres en soirée pour tous les âges, incluant jeux de table, jeux vidéo, jeux de société et coin lecture.

Ce projet a été rendu possible grâce à des financements de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ), du Programme de soutien aux politiques familiales municipales volet 2 du ministère de la Famille, et du Fonds régions et ruralité volet 2 de la MRC de Montmagny, avec l’appui de Mme Mélanie Pouliot, agente de développement territorial pour la MRC de Montmagny. Un investissement additionnel de plus de 100 000 $ par la municipalité a été nécessaire pour les rénovations.