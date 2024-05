Béatrice Buteau reçoit la bourse « personne inspirante »

Le mercredi 24 avril dernier, le Cégep de Lévis a souligné l’engagement, le leadership et l’excellence de ses étudiants à l’occasion de son traditionnel gala reconnaissance. Plus d’une vingtaine de lauréats ont vu leurs efforts et leur détermination récompensés lors de cette soirée. En effet, la Fondation du Cégep de Lévis leur a remis au total 15 000 $ en bourses. À ce jour, pour l’année 2023-2024, la Fondation a remis un total de 140 bourses de mérite et de mobilité totalisant plus de 113 000 $.

Béatrice Buteau, étudiante en Sciences de la nature, a reçu une bourse d’une valeur de 1 000 $ avec la distinction « Personne inspirante ». Selon le Cégep de Lévis, Béatrice est première répondante pour la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, dont le rôle consiste à être la première personne arrivée sur les lieux lorsqu’un citoyen est dans une situation nécessitant des soins d’urgence et à stabiliser le patient jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. Béatrice mettrait beaucoup d’efforts pour obtenir de bons résultats scolaires, car elle souhaite poursuivre ses études dans le domaine de la médecine.