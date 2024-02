Entre le 24 et le 26 février dernier, le Club Sportif Appalaches était représenté par les skieurs Edgar St-Pierre et Jules Dufresne lors du Championnat jeunesse Noram à Saint-Gabriel-de-Brandon. Selon le Club, il s’agit de l’une des plus prestigieuses compétitions de ski de fond en Amérique du Nord.

Les deux skieurs de 11 ans de Saint-Roch-des-Aulnaies ont fait partie des 410 jeunes entre 10 et 14 ans qui ont relevé le défi qui comprenait trois courses de ski, soit de style classique, patin et relais costumé. Lors de leur séjour, ils ont également pu assister à une conférence de la fondeuse olympique Cendrine Browne.