Maxime Jean devient porte-parole de la Maison des jeunes

Il espère, dans la prochaine année, promouvoir la MDJ ainsi que ses bons coups pour contribuer à la pérennité de l’organisme.

Maxime Jean est originaire de la région de Montmagny et travaille chez Desjardins Entreprises depuis la fin de ses études. Il occupe actuellement le poste de directeur aux comptes, marchés commercial, industriel et immobilier au Centre Desjardins Entreprises Côte-du-Sud où il s’assure de combler les besoins de financement, d’épargne, d’assurance de dommages, d’assurance-vie et de gestion de patrimoine de ses clients .

Maxime Jean, porte-parole, est au centre de la photo.