Montmagny reçoit de jeunes génies

L’École secondaire Louis-Jacques-Casault a accueilli, pour une 9e édition, des jeunes de plusieurs école secondaire pour le Tournoi régional de Génies en herbe. Cette année, un nombre record de 54 équipes provenant de 12 écoles secondaires de Québec, de la Rive-Sud, de La Pocatière et de Rivière-du-Loup ont pris part à l’événement.

Pour cet événement, neuf enseignants et un membre de la communauté ont travaillé à l’organisation du tournoi, à la logistique, à la création de près de 2000 questions diverses et au bon déroulement de la journée. À ce nombre, s’ajoutent huit enseignants et membres du personnel de l’école, d’anciens joueurs ainsi que quelques parents et élèves qui ont consacré leur journée à combler les différents besoins.

Les équipes gagnantes ont reçue des bourses en argent.

Voici le top 3 dans chaque catégorie :

1re secondaire (12 équipes)

#1 - École secondaire Louis-Jacques-Casault

#2 - École secondaire de Rivière-du-Loup

#3 -Collège de Lévis

2e et 3e secondaire (26 équipes)

#1 - École secondaire Samuel-De Champlain

#2 - École secondaire Samuel-De Champlain

#3 - Collège de Lévis

4e et 5e secondaire (18 équipes)

#1 - École secondaire Samuel-De Champlain

#2 - Polyvalente Saint-François de Beauceville

#3 - École secondaire Louis-Jacques-Casault

Meilleurs pointeurs individuels :

1re secondaire : Justin Bélanger, école secondaire Louis-Jacques-Casault (227 points)

2e et 3e secondaire : Hubert Lebeau, école secondaire Samuel-De Champlain (410 points)

4e et 5e secondaire : Raphaël Lévesque, école secondaire Samuel-De Champlain (370 points)