Une bourse en agriculture pour un étudiant de Saint-Fabien

Le 21 février dernier, des acteurs de l’industrie agricole ont récompensé 16 étudiants et diplômés du programme Gestion et technologies d’entreprise agricole du Cégep de Lévis. Ces derniers se sont partagés plus de 8 000 $ en bourses grâce à l’excellence de leurs résultats scolaires, leur implication dans la communauté, leurs compétences entrepreneuriales et leur participation à la vie collégiale.

Parmi les récipiendaires, l’on retrouve Augustin Brisson de Saint-Fabien-de-Panet qui s’est mérité une bourse de 1000 $ offerte par Promutuel Assurance grâce à la qualité de son plan d’affaires.