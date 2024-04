Le nettoyage des rues est entamé à Montmagny avec un nouveau balai de rue

Depuis quelques jours, un petit camion blanc circule à Montmagny et s’affaire à nettoyer des artères routières municipales. Il s’agit du nouveau balai de rue qui s’est ajouté à la flotte des véhicules du Service des travaux publics et des infrastructures à la fin de 2023. Avec l’arrivée hâtive du printemps, le camion sillonne déjà les différents secteurs de la ville pour retirer les débris en bordure des rues.

Beaucoup plus compact que l’ancien, le nouveau balai de rue peut accéder beaucoup plus facilement aux endroits restreints, dont les pistes cyclables qui pourront elles aussi être dégagées du sable, des roches et des détritus qui s’y sont accumulés durant l’hiver. Doté d’aspirateurs de chaque côté, il est en mesure de nettoyer les artères étroites ou à sens unique des deux côtés sans devoir circuler à contresens. Même avec une capacité de chargement similaire à son prédécesseur datant des années 1990, il est moins énergivore, donc plus économique, en plus d’être beaucoup plus silencieux.

Mentionnons qu’avant de le mettre à l’encan, l’ancien véhicule sera encore mis à contribution pour un dernier printemps afin d’exécuter plus rapidement les travaux de balayage des rues.

L’acquisition du nouveau balai de rue représente un investissement d’un peu plus de 300 000 $, tel que présenté au budget 2023.