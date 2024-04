Les conseillers municipaux Mireille Thibault et Jessy Croteau ont invité plusieurs jeunes de la Ville de Montmagny à une rencontre citoyenne. Une douzaine d’entre eux, âgés entre 13 et 24 ans, ont répondu à l’appel et ont partager leur vision et leurs suggestions afin d’améliorer leur milieu de vie.

Plusieurs projets ont été proposés, certains plus ambitieux, comme l’ouverture d’un café jeunesse, l’instauration de rabais pour les étudiants dans des commerces de Montmagny ou encore un lieu d’exposition pour les jeunes artistes.

Une prochaine rencontre citoyenne avec les conseillers est prévue au mois de juin. Les détails seront révélés quelques semaines avant cette dernière.