Louise Soucy, présidente de Mission Corail-Haïti Québec (MCHQ), a reçu une distinction lors du Gala hommage et reconnaissance tenu par l’Association des étudiants.es haïtiens de l’Université Laval (AÉHUL). Lors de l’événement, l’Association soulignait le travail de plusieurs femmes qui se sont impliquées pour l’égalité, la justice et les droits fondamentaux en Haïti.

Mme Soucy est présidente du conseil d’administration de MCHQ depuis 2015 et elle a participé à une dizaine de missions humanitaire en Haïti. Entre autres, elle a pris part à la nationalisation d’une école avec le ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle d’Haïti, planifié et exécuté des travaux de construction et négocié des contrats de travail. Elle a également participé à des missions d’urgence humanitaire afin de venir en aide aux sinistrés comme après l’ouragan Matthew en 2016 et après le tremblement de terre d’une magnitude de 7,2 qui avait touché le pays en 2021.

« C’est avec beaucoup d’humilité que j’ai accepté cette marque de reconnaissance pour mes engagements en Haïti. Dès mes premiers pas en terre haïtienne, je suis tombée en amour avec ce peuple. Toutes ces réalisations ont été possibles grâce à une équipe d’administrateurs, de bénévoles et de religieux dévoués et engagés pour la cause. Je souhaite rallier d’autres personnes à la cause et les inviter à contribuer de toutes les façons possibles afin de changer le destin de cette nation », affirme Mme Soucy.

MCHQ est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans la ville de Corail, en Haïti depuis près de 40 ans. L’organisme s’occupe d’un dispensaire qui accueille entre 40 à 60 patients par jour, d’une coopérative d’habitation qui regroupe 150 familles parmi les plus pauvres de la ville. (LOB)