Vincent Coulombe a récemment été élu au Comité de Retraite du Mouvement Desjardins où il occupera le poste de membre observateur en représentant les retraités. M. Coulombe a obtenu plus de 40 % des votes, même s’il y avait 17 candidats en lice pour le poste.

Le comité formé de 11 personnes est le fiduciaire de la caisse de retraite des employés et retraités du Mouvement Desjardins. Son rôle est d’administrer sainement le régime dans l’intérêt des participants. La caisse de retraite du Mouvement Desjardins est la 6e plus grande caisse de retraite privée en importance au Canada. Elle détient des actifs de 16,7 milliards au bénéfice de ses 85 000 participants, soit 50 000 employés actifs, 24 000 retraités et 11 000 détenteurs d’une rente différée.

M. Coulombe a travaillé 20 ans à la Caisse de Montmagny, dont 15 ans à titre de directeur adjoint. Il a par la suite travaillé 8 ans à la Caisse de Charlesbourg à Québec, 3 ans à Montréal, pour finalement terminer sa carrière dans la région de Portneuf de 2016 à 2020. Il siège également au conseil d’administration du Magasin Coop IGA Extra de Montmagny depuis 2021. (LOB)