Rencontre publique pour la reconversion de l’église à Berthier-sur-Mer

Plus de 100 personnes se sont déplacées mercredi dernier pour une rencontre publique concernant le projet de reconversion de l’église à Berthier-sur-Mer. Le mandat du comité de travail composé du maire, deux conseillères municipales, un chargé de projet de la municipalité et deux professionnelles de la MRC de Montmagny était de brosser un portrait global du projet.

Ayant fait l’acquisition de l’église en novembre 2022, la Municipalité a relevé les nombreux besoins en infrastructures que le projet pourrait rassembler : une salle multifonctionnelle essentielle aux rassemblements, spectacles et événements, une centralisation des services municipaux et des espace alloués aux organismes communautaires, la bibliothèque et un bloc sanitaire accessible au cœur du village. Lors de consultations antérieures, la population avait manifesté son intérêt à ce que la bibliothèque fasse partie du projet. Ainsi, outre l’église qui servirait de salle multifonctionnelle, le projet prévoit un agrandissement pour inclure tous les autres services.

La Municipalité a présenté un projet de montage financier et des esquisses préliminaires du projet. Des coûts projetés à 9,6 millions sont estimés. L’organisation municipale est confiante et espère aller chercher un maximum de subventions dans divers programmes afin de réduire considérablement la facture finale. Les esquisses préliminaires ont suscité quelques questionnements, mais le maire a répondu aux questions des citoyens et les a rassurés sur une élaboration plus précise du caractère architectural de l’agrandissement dans une prochaine étape afin de créer une unité mariant la conservation du patrimoine et la construction d’une annexe contemporaine.

L’enjeu financier demeurant un maillon essentiel, la Municipalité souhaite mettre en place un comité de financement au sein de la population. Un appel à tous a donc été lancé et les gens intéressés peuvent se manifester via l’adresse Internet info@berthiersurmer.ca