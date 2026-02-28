10 ans de sirop d’érable

Le Bistreau d’érable de Sainte-Lucie-de-Beauregard fête son 10e anniversaire cette année. Pour célébrer, l’entreprise lance une série de contenus gourmands et éducatifs pour faire découvrir l’érable du Québec autrement. Recettes originales, informations sur les bienfaits de l’érable et idées d’utilisation au quotidien seront diffusées au cours des prochaines semaines sur son site web, son infolettre et ses différentes plateformes.

« L’érable fait partie de notre identité. Avec cette nouvelle série de contenus, on voulait aller plus loin que la dégustation et partager nos connaissances : expliquer d’où vient le produit, comment l’intégrer au quotidien et pourquoi il occupe une place unique dans notre alimentation et notre culture », explique Noémie G-Régnier, copropriétaire.

La saison des sucres débute également, car la salle à manger est ouverte depuis le 27 février dernier.