Plus de 16 000$ pour Centraide

La direction d’Amisco L’Islet annonce que sa campagne 2025 a permis d’amasser un montant de 16 684 $ pour Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. L’implication d’Amisco auprès de Centraide date de plusieurs années. Or, au cours des premières années, cette participation touchait uniquement les employés du siège social de L’Islet. Depuis 2021, les quatre usines d’Amisco sont maintenant mobilisées à la cause de Centraide.

Pour 2025, le personnel de l’usine de L’Islet a accumulé une somme via des prélèvements autorisés sur la paie. La direction d’Amisco bonifie la contribution de ses employés du même montant. De plus, l’entreprise a décidé cette année d’effectuer une vente de produits Amisco au profit de Centraide.