La CCIM relance sa campagne de recrutement

La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM) tient son annuelle campagne de recrutement de nouveaux membres du 19 au 31 janvier. Par cette campagne, la CCIM souhaite encourager le développement du réseau d’affaires local, renforcer la collaboration entre les entreprises et offrir une visibilité accrue à celles et ceux qui contribuent à la vitalité économique de la MRC de Montmagny. Des prix sont à gagner parmi ceux qui deviendront membres au cours de cette période.

« Avec cette campagne 2026, la CCIM a voulu offrir une formule simple, rapide et très avantageuse, autant pour les nouveaux membres que pour ceux qui s’impliquent en référant des entreprises de leur réseau. Être membre d’une chambre de commerce, c’est bien plus qu’une adhésion : c’est une occasion de visibilité, de collaboration et de développement pour toute notre communauté d’affaires de la MRC de Montmagny. », affirme Jean‑François Ritt, président de la CCIM.